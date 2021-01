L’Australian Open inventa il tennis da camera: 73 chiusi in hotel, si allenano coi muri (Di lunedì 18 gennaio 2021) I charter delL’Australian Open continuano a sbarcare carichi di tennisti da chiudere in quarantena. Dopo i 47 già barricati in hotel, un altro gruppo in arrivo dovrà scontare il lockdown forza di due settimane a Melbourne, a causa di un positivo in tra di loro. Il Telegraph porta il conto: ora sono 72, i tennisti che per due settimane potranno allenarsi unicamente in camera, giocando contro le pareti delle loro suite. Il tennis da camera è ormai un filone unico sui social: i video di Tomic e compagni chiusi dentro che palleggiano contro la porta del bagno sono un successone. La prima è stata Yulia Putintseva, mentre Belinda Bencic palleggia contro finestra e Ons Jabeur spara palline nei cuscini. Le clip più creative sono state ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) I charter delcontinuano a sbarcare carichi diti da chiudere in quarantena. Dopo i 47 già barricati in, un altro gruppo in arrivo dovrà scontare il lockdown forza di due settimane a Melbourne, a causa di un positivo in tra di loro. Il Telegraph porta il conto: ora sono 72, iti che per due settimane potranno allenarsi unicamente in, giocando contro le pareti delle loro suite. Ildaè ormai un filone unico sui social: i video di Tomic e compagnidentro che palleggiano contro la porta del bagno sono un successone. La prima è stata Yulia Putintseva, mentre Belinda Bencic palleggia contro finestra e Ons Jabeur spara palline nei cuscini. Le clip più creative sono state ...

napolista : L'Australian Open inventa il tennis da camera: 73 chiusi in hotel, si allenano coi muri Continuano a sbarcare atlet… - gazzettamantova : Australian Open, l'allenamento in quarantena della tennista nell'hotel a Melbourne La kazaka Yulia Putintseva è una… - pazzoperrep : 19 COSE DA SAPERE SU “REPUBBLICA” 10) Gianni Clerici, firma di Repubblica ed ex tennista detto anche lo Scriba, u… - carlopaolofesta : Australian Open, l’odissea dei tennisti «prigionieri», si allenano in hotel - Wally_84 : RT @SkySport: Australian Open, l'allenamento dei giocatori in quarantena a Melbourne. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : L’Australian Open Sinner-Duckworth (6-1, 6-2) risultato partita e cronaca Atp Colonia 2020 - Meteo 20 ottobre Centro Meteo italiano