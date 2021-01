L’audace piano della negazionista e l’imprevedibile finale amaro

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sabrina è una trevigiana diplomata all’istituto tecnico. Come milioni di altri italiani ha abbandonato l’informazione ufficiale per affidarsi a Facebook e Whatsapp, dove corre la controinformazione clandestina: il mondo lì è diverso da come lo raccontano. È un mondo eccitante, comprensibile e in cui lei è la protagonista. Ci sono alieni, complotti, cospirazioni internazionali, onde energetiche, magie; tutte cose inventate da Bill Gates per distruggere il pianeta. È molto attiva in Internet, dove condivide a spron battuto questi deliri egoriferiti. È assolutamente certa che il Covid non esista, che le mascherine siano un modo per controllare la popolazione e che il vaccino contenga nanoparticelle di mercurio con cui Bill Gates controllerà la sua vita. Segui Termometro Politico su Google News Fa di tutto per farsi vedere: va in televisione, rilascia interviste, manifesta. Poi, ...