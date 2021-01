Latina e Provincia, 124 nuovi casi e 7 vittime. Ecco i dati Comune per Comune (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 124 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 14 ad Aprilia, 2 a Campodimele, 8 a Cisterna, 3 a Cori, 2 a Fondi, 7 a Formia, 5 a Gaeta, 3 a Itri, 19 a Latina, 4 a Maenza, 4 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 2 a Pontinia, 3 a Priverno, 2 a Roccagorga, 1 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 2 a Sermoneta, 13 a Sezze, 9 a Sonnino, 18 a Terracina. Leggi anche: Vaccino over 80 nel Lazio: Ecco quando si parte e come prenotarsi Sette i pazienti deceduti: uno residente a Fondi, 2 a Latina, 1 a Norma, 1 a Sabaudia, 1 a Sezze e 1 a Sonnino. 128 le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 124 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 14 ad Aprilia, 2 a Campodimele, 8 a Cisterna, 3 a Cori, 2 a Fondi, 7 a Formia, 5 a Gaeta, 3 a Itri, 19 a, 4 a Maenza, 4 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 2 a Pontinia, 3 a Priverno, 2 a Roccagorga, 1 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 2 a Sermoneta, 13 a Sezze, 9 a Sonnino, 18 a Terracina. Leggi anche: Vaccino over 80 nel Lazio:quando si parte e come prenotarsi Sette i pazienti deceduti: uno residente a Fondi, 2 a, 1 a Norma, 1 a Sabaudia, 1 a Sezze e 1 a Sonnino. 128 le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Latina e Provincia, 124 nuovi casi e 7 vittime. Ecco i dati Comune per Comune - l0velyh0stage : @bonnybho eh io sto in provincia di latina ahah - LeuLazio : ?? XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostru… - LaNotPontina : Nella giornata del 15 Gennaio il Questore di Latina ha disposto mirati servizi straordinari di controllo, svolti da… - LatinaQTW : Cade la neve in provincia di Latina, le foto dei paesi innevati -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Provincia Coronavirus, 124 casi e 7 decessi in 24 ore in provincia. I guariti sono 128 latinaoggi.eu Smart city, Latina città del futuro. Incontro online martedì

Smart city: LBC fa il punto con gli esperti. Proseguono gli appuntamenti di Latina in Corsa ed il prossimo, dal titolo “Smart City, Latina città del futuro”, si terrà in diretta streaming sulla pagina ...

Uomo travolto da un treno, dramma alla stazione di Latina

Improvviso dramma, lunedì mattina, alla stazione ferroviaria di Latina: un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. Al momento, le sue generalità non ...

