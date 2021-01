L’appello di Conte alla Camera. “Dalle scelte che ciascuno deciderà di compiere dipende il futuro del Paese. Siamo chiamati a costruirlo insieme” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il mio appello è molto chiaro: c’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paese più moderno, a completare tante riforme messe in cantiere, abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in replica alla Camera dove è atteso in serata il voto di fiducia (leggi l’articolo). “La forza di questo progetto – ha aggiunto – è lavorare in questa direzione. Non bisogna avere timori, ho rivolto un appello a tutte le forze politiche e ai singoli parlamentari. Dalle scelte che ciascuno in questa ora grave deciderà di compiere dipende il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il mio appello è molto chiaro: c’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostropiù moderno, a completare tante riforme messe in cantiere, abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, in replicadove è atteso in serata il voto di fiducia (leggi l’articolo). “La forza di questo progetto – ha aggiunto – è lavorare in questa direzione. Non bisogna avere timori, ho rivolto un appello a tutte le forze politiche e ai singoli parlamentari.chein questa ora gravediil ...

