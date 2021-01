L’AMICA GENIALE 3, le riprese in corso a Napoli. Trama e anticipazioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Buone notizie per gli appassionati de L’AMICA GENIALE, la serie campione di ascolti tratta dalla tetralogia di successo di Elena Ferrante. Proprio in questi giorni, a Napoli, proseguono a ritmo serrato le riprese della terza attesissima stagione. Per l’occasione, la città ha fatto un salto indietro nel tempo per tornare negli anni Settanta, periodo nel quale si svolgono le vicende di Storia di chi fugge e di chi resta, il nuovo capitolo della fortunata saga con protagonista la longeva amicizia di Raffaella Cerullo e Elena Greco, meglio conosciute come Lila e Lenù. Dai primi scatti “rubati” dal set, è possibile vedere Margherita Mazzucco, l’interprete della bionda e ambiziosa Lenù, in piazza Dante davanti alla storica libreria di Tullio Pironti (che per l’occasione è stata riportata all’aspetto che aveva negli anni ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 18 gennaio 2021) Buone notizie per gli appassionati de, la serie campione di ascolti tratta dalla tetralogia di successo di Elena Ferrante. Proprio in questi giorni, a, proseguono a ritmo serrato ledella terza attesissima stagione. Per l’occasione, la città ha fatto un salto indietro nel tempo per tornare negli anni Settanta, periodo nel quale si svolgono le vicende di Storia di chi fugge e di chi resta, il nuovo capitolo della fortunata saga con protagonista la longeva amicizia di Raffaella Cerullo e Elena Greco, meglio conosciute come Lila e Lenù. Dai primi scatti “rubati” dal set, è possibile vedere Margherita Mazzucco, l’interprete della bionda e ambiziosa Lenù, in piazza Dante davanti alla storica libreria di Tullio Pironti (che per l’occasione è stata riportata all’aspetto che aveva negli anni ...

