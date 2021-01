L’America è il nuovo singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti dopo il rientro in Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si intitola L’America, il singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti. Il cantautore milanese ha dedicato al produttore Italiano la sua nuova canzone alla luce delle ultime novità sul caso giudiziario. Chico Forti è stato arrestato a seguito della morte di Dale Pike, trovato cadavere il 16 febbraio 1998 sulla spiaggia di Sewer Beach, a Miami. Il giorno precedente Pike aveva incontrato Chico Forti che era andato a prenderlo all’aeroporto. Insieme avrebbero dovuto concordare la vendita del Pike Hotel di Ibiza di proprietà del padre di Dale, Anthony. Il ritorno in Italia di Chico Forti dopo la morte di Dale Pike ebbe inizio la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si intitola, ildiper. Il cantautore milanese ha dedicato al produttoreno la sua nuova canzone alla luce delle ultime novità sul caso giudiziario.è stato arrestato a seguito della morte di Dale Pike, trovato cadavere il 16 febbraio 1998 sulla spiaggia di Sewer Beach, a Miami. Il giorno precedente Pike aveva incontratoche era andato a prenderlo all’aeroporto. Insieme avrebbero dovuto concordare la vendita del Pike Hotel di Ibiza di proprietà del padre di Dale, Anthony. Il ritorno indila morte di Dale Pike ebbe inizio la ...

