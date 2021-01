L’America: da domani in radio il nuovo brano di Enrico Ruggeri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Enrico Ruggeri da domani torna in radio e in digitale con il nuovo brano inedito L’America (canzone per Chico Forti). L’America (canzone per Chico Forti) Da domani, martedì 19 gennaio, Enrico Ruggeri tornerò in radio con il nuovo e intenso brano “L’America (Canzone per Chico Forti)”. Il tema principale è la vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo. Il brano sarà presentato in anteprima questa sera, lunedì 18 gennaio, nella puntata di Quarta Repubblica, su Rete 4. Caso Chico Forti il governatore della Florida dice siClassifica FIMI del 2020, ecco i grandi successi Chi è Chico ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021)datorna ine in digitale con ilinedito(canzone per Chico Forti).(canzone per Chico Forti) Da, martedì 19 gennaio,tornerò incon ile intenso(Canzone per Chico Forti)”. Il tema principale è la vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo. Ilsarà presentato in anteprima questa sera, lunedì 18 gennaio, nella puntata di Quarta Repubblica, su Rete 4. Caso Chico Forti il governatore della Florida dice siClassifica FIMI del 2020, ecco i grandi successi Chi è Chico ...

PritoniMarco : - ilGazzettinoves : #EnricoRuggeri: da domani in radio e in digitale il brano inedito “L’America (Canzone per Chico Forti)” - FabriBor : RT @Io_Mariangela: Bello e puntuale l'articolo di Odifreddi su il mito della democrazia negli Stati Uniti d'America in Domani. - Io_Mariangela : Bello e puntuale l'articolo di Odifreddi su il mito della democrazia negli Stati Uniti d'America in Domani. - gvldven : domani una tipa della mia classe che mi sta sul cazzo parte per l'america e sta là sei mesi, sto ?godendo? -

Ultime Notizie dalla rete : L’America domani Mariotto, Virginia Raggi e la fede nella Madonna: «Piazza Vittorio mai così bella. I poveri? Vanno aiutati» Corriere della Sera