L’altro inquinamento prodotto dalle automobili

Le particelle rilasciate dagli pneumatici sono un'insidia nascosta per l'ambiente. La pioggia le riversa nei fiumi e nei mari, il vento le deposita sui ghiacciai, e non è sempre bene riusarli per l'asfalto. L'esperienza della California.

