Lady Gaga sarà la vedova nera Patrizia Reggiani nel film sull’omicidio Gucci diretto da Ridley Scott

Non poteva che essere l'istrionica Gaga ad interpretare Lady Gucci Dopo la nomination all'Oscar per "È nata una stella" e la vittoria del premio per miglior canzone originale, Gaga è pronta per ritornare al cinema nei panni di Patrizia Reggiani, anche conosciuta come "Lady Gucci", in un film sul caso dell'omicidio Gucci, diretta nientemeno che da Ridley Scott, e circondata da un cast altrettanto stellare.

Il padre di Lady Gaga, proprietario di un ristorante di New York, ha raccontato le sue difficoltà in qualità di ristoratore durante una pandemia, e ha definito stupidi i provvedimenti che chiudono i ...

Quell’americanata dell’Inauguration Day

Lady Gaga e Jennifer Lopez per l'inauguration Day di Joe Biden: ecco chi prima di loro ha cantato alla Casa Bianca.

Lady Gaga e Jennifer Lopez per l'inauguration Day di Joe Biden: ecco chi prima di loro ha cantato alla Casa Bianca.