L'Accademia della Crusca risponde al dubbio social della settimana: si scrive choc o shock? (Di lunedì 18 gennaio 2021) "shock, because". Chi, tra quelli che stanno spesso sui social, non lo ha scritto almeno una volta? Commentando su Facebook, Instagram, Tik Tok o nelle chat private, poco importa. Quello "shock, because" di Matteo Renzi – il video che, seppure sia di qualche anno fa, è diventato virale adesso – è diventato un vero e proprio meme. Un modo per reagire a qualsiasi notizia degli ultimi giorni o ai video divertenti. Cavalcando l'onda gli account social delL'Accademia della Crusca hanno deciso di spiegare come si scrive – se choc o shock – ottenendo moltissime interazioni.

TecnicaScuola : Parole nuove, cringe: arriva l’ok dell’Accademia della Crusca - - lauro_eleonora : RT @AccademiaCrusca: @MarcoVinci_blog 1/ Il fatto che la redazione dedichi una scheda a una determinata parola in nessun modo significa che… - sinesteticoo : Non è esattamente così. La parola “cringe” è stata aggiunta nella sezione ‘Parole nuove’ in cui l’Accademia della C… - iamhellbound_ : Io che mentre ascolto la lezione di storia continuo a pensare al fatto che l'Accademia della Crusca ha inserito nel… - Andre64826601 : @VittorioSgarbi @luigidimaio @stampasgarbi L’accademia della Crusca non sta al passo del trasformismo dei termini c… -

