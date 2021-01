La variante brasiliana fa sempre più paura: "Può vanificare il vaccino" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ignazio Riccio Immunologi, infettivologi e virologi sono tutti concordi nel considerare pericolosa questa mutazione, più di quella inglese La variante brasiliana del Coronavirus Sars-CoV-2 preoccupa, non poco, i medici specialisti. Immunologi, infettivologi e virologi sono tutti concordi nel considerare pericolosa questa mutazione, che potrebbe rendere invisibile agli anticorpi che l’essere umano può aver prodotto, la proteina d’aggancio del virus. Un bel problema, che rischia di diminuire l'efficacia del vaccino. “Gli anticorpi umani prodotti contro la forma originaria del virus – spiega Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione-Dipartimento di Studi europei Jean Monnet - non riescono a neutralizzare questa ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ignazio Riccio Immunologi, infettivologi e virologi sono tutti concordi nel considerare pericolosa questa mutazione, più di quella inglese Ladel Coronavirus Sars-CoV-2 preoccupa, non poco, i medici specialisti. Immunologi, infettivologi e virologi sono tutti concordi nel considerare pericolosa questa mutazione, che potrebbe rendere invisibile agli anticorpi che l’essere umano può aver prodotto, la proteina d’aggancio del virus. Un bel problema, che rischia di diminuire l'efficacia del. “Gli anticorpi umani prodotti contro la forma originaria del virus – spiega Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione-Dipartimento di Studi europei Jean Monnet - non riescono a neutralizzare questa ...

"La variante brasiliana 'E484K' sembra essere una mutazione abbastanza significativa". A parlarne con l'Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore dell ...

Blocco dei voli per la variante brasiliana. Il gruppo sta bene, fa sapere don Maurizio Ghilardi, ma dovrà restare Oltreoceano almeno fino al 31 gennaio.

