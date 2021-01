La transizione verde non ha senso senza natura: eppure è la grande assente del Piano di Ripresa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ho appena finito di ascoltare il discorso di Giuseppe Conte al Parlamento. Premetto, ritengo che il Presidente del Consiglio sia la persona più indicata a gestire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’utilizzo di enormi risorse che arriveranno per merito del suo governo e delle sue personali visite a Bruxelles. Ho letto l’ultima versione del Pnrr e le linee guida che la Commissione ha emanato per la sua redazione. I capisaldi identificati dalla Commissione sono quattro, e uno riguarda la transizione verde e digitale. La transizione verde prevede sei pilastri:1 – mitigazione del cambiamento climatico,2 – adattamento al cambiamento climatico,3 – protezione e uso sostenibile delle risorse acquatiche e marine,4 – transizione all’economia circolare,5 – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ho appena finito di ascoltare il discorso di Giuseppe Conte al Parlamento. Premetto, ritengo che il Presidente del Consiglio sia la persona più indicata a gestire ilNazionale die Resilienza, per l’utilizzo di enormi risorse che arriveranno per merito del suo governo e delle sue personali visite a Bruxelles. Ho letto l’ultima versione del Pnrr e le linee guida che la Commissione ha emanato per la sua redazione. I capisaldi identificati dalla Commissione sono quattro, e uno riguarda lae digitale. Laprevede sei pilastri:1 – mitigazione del cambiamento climatico,2 – adattamento al cambiamento climatico,3 – protezione e uso sostenibile delle risorse acquatiche e marine,4 –all’economia circolare,5 – ...

