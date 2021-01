La Terza Repubblica è la brutta copia della Prima, fa venire il vomito! (Di lunedì 18 gennaio 2021) di Un elettore schifato. Lo ammetto e non me ne vergogno affatto. Ho votato i 5Stelle, così come dopo ‘mani pulite’ ho votato Silvio Berlusconi e... Leggi su freeskipper (Di lunedì 18 gennaio 2021) di Un elettore schifato. Lo ammetto e non me ne vergogno affatto. Ho votato i 5Stelle, così come dopo ‘mani pulite’ ho votato Silvio Berlusconi e...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Prezzi in negativo per la terza volta dal 1954, ma gli alimentari sono volati con i lockdown - DaniBailo : Prezzi in negativo per la terza volta dal 1954, ma gli alimentari sono volati con i lockdown - la Repubblica - repubblica : Prezzi in negativo per la terza volta dal 1954, ma gli alimentari sono volati con i lockdown - JustPaolaC : RT @CatelliRossella: Prezzi in negativo per la terza volta dal 1954, ma gli alimentari sono volati con i lockdown - CatelliRossella : Prezzi in negativo per la terza volta dal 1954, ma gli alimentari sono volati con i lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Terza Repubblica Prezzi in negativo per la terza volta dal 1954, ma gli alimentari sono volati con i lockdown la Repubblica Scuola, si riparte in quattro regioni tra paura e proteste

Studenti in classe al 50 per cento in Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Molise. Ancora dodici territori con la didattica distanza. "Vogliamo rientrare, ...

Tunisia: terza notte di disordini

Ancora scontri e disordini nella notte appena trascorsa tra giovani manifestanti e forze di sicurezza in varie località della Tunisia.

Studenti in classe al 50 per cento in Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Molise. Ancora dodici territori con la didattica distanza. "Vogliamo rientrare, ...Ancora scontri e disordini nella notte appena trascorsa tra giovani manifestanti e forze di sicurezza in varie località della Tunisia.