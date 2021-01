La storia, smentita, del 35enne che chiude il suo studio di commercialista per diventare un rider felice (Di lunedì 18 gennaio 2021) «Da commercialista a rider felice» titola un articolo pubblicato su La Stampa il 15 gennaio 2021, dove si racconta di un tale Emiliano Zappalà che avrebbe chiuso il suo studio di commercialista, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, per prendere letteralmente la strada del rider. Una storia di successo e positiva, ma qualcosa non quadra. La fonte sarebbe un’intervista pubblicata da Il Messaggero lo stesso giorno, di cui però non si ha traccia nel sito. L’unico articolo, dal titolo «Covid e crisi, il disoccupato diventa fattorino: rider raddoppiati. Così chi ha perso il lavoro prova a rimettersi in pista», non riporta affatto il nome di Emiliano e di un presunto commercialista. Attraverso una ricerca troviamo però un ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) «Da» titola un articolo pubblicato su La Stampa il 15 gennaio 2021, dove si racconta di un tale Emiliano Zappalà che avrebbe chiuso il suodi, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, per prendere letteralmente la strada del. Unadi successo e positiva, ma qualcosa non quadra. La fonte sarebbe un’intervista pubblicata da Il Messaggero lo stesso giorno, di cui però non si ha traccia nel sito. L’unico articolo, dal titolo «Covid e crisi, il disoccupato diventa fattorino:raddoppiati. Così chi ha perso il lavoro prova a rimettersi in pista», non riporta affatto il nome di Emiliano e di un presunto. Attraverso una ricerca troviamo però un ...

Una storia sbagliata!

Ma la sostanza resta la stessa. E noi per trovare conferme o smentite a questa ricostruzione non dovremo aspettare la discussione in Senato che si terrà martedì. Dovremo vedere dove vanno i soldi.

