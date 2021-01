La Regione chiede revisione dei dati entro martedì: “Intanto sia sospesa zona rossa” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sospendere la zona rossa per 48 ore, in attesa di un ricalcolo dei dati da effettuare, anticipando i tempi, martedì 19 gennaio: queste le richieste che la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti ha nuovamente avanzato al Governo. Una sollecitazione fatta al ministro della Salute Roberto Speranza, dal quale si attende “una decisione di sospensiva in attesa dell’aggiornamento degli indici Rt basato su dati che – spiega Moratti – configurerebbero per Regione Lombardia un livello di rischio attuale tutt’altro che da zona rossa”. In allegato alla richiesta una serie di tabelle riassuntive dell’attuale situazione regionale: “La revisione sollecitata per martedì sulla ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sospendere laper 48 ore, in attesa di un ricalcolo deida effettuare, anticipando i tempi,19 gennaio: queste le richieste che la vicepresidente dellaLombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti ha nuovamente avanzato al Governo. Una sollecitazione fatta al ministro della Salute Roberto Speranza, dal quale si attende “una decisione di sospensiva in attesa dell’aggiornamento degli indici Rt basato suche – spiega Moratti – configurerebbero perLombardia un livello di rischio attuale tutt’altro che da”. In allegato alla richiesta una serie di tabelle riassuntive dell’attuale situazione regionale: “Lasollecitata persulla ...

