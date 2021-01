La prima foto dei giovani protagonisti di Ghostbusters: Legacy (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tre ragazzini con la classica divisa da Acchiappafantasmi sono alla guida della mitica Ecto-1, carro funebre riconvertito in auto di ordinanza e diventato cimelio cult: è la prima foto di Ghostbusters: Legacy, il nuovo capitolo della saga che uscirà la prossima estate. I protagonisti dello scatto diffuso in queste ore non sono i cari vecchi cacciatori di fantasmi che ci ricordiamo dai film degli anni ’80 e nemmeno le protagoniste femminili del tanto contestato reboot del 2016, bensì i giovanissimi attori che animeranno la nuova pellicola, ovvero Finn Wolfhard, già celebre per il suo ruolo di Mike in Stranger Things, Mckenna Grace e Logan Kim. Wolfhard e Grace interpretano i fratelli Trevor e Phoebe, che con la madre Callie (Carrie Coon) si trasferiscono a Summerville, Oklahoma, nella ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tre ragazzini con la classica divisa da Acchiappafantasmi sono alla guida della mitica Ecto-1, carro funebre riconvertito in auto di ordinanza e diventato cimelio cult: è ladi, il nuovo capitolo della saga che uscirà la prossima estate. Idello scatto diffuso in queste ore non sono i cari vecchi cacciatori di fantasmi che ci ricordiamo dai film degli anni ’80 e nemmeno le protagoniste femminili del tanto contestato reboot del 2016, bensì issimi attori che animeranno la nuova pellicola, ovvero Finn Wolfhard, già celebre per il suo ruolo di Mike in Stranger Things, Mckenna Grace e Logan Kim. Wolfhard e Grace interpretano i fratelli Trevor e Phoebe, che con la madre Callie (Carrie Coon) si trasferiscono a Summerville, Oklahoma, nella ...

