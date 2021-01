La prima birra glitterata made in Italy

Leggi su wired

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La(a destra) e quella verde (foto: Special Beer)Pronti a ordinare unaluccicante come una pozione magica? Se siete fan di paillettes, lustrini e di tutto quello che brilla, la vostra nuova bionda del cuore potrebbe essere la Glitter 4,5 Beer: ideata da un birrificio laziale, è laprodotta in Italia. Le birre con i lustrini hanno già fatto impazzire gli Stati Uniti un paio di anni fa (anche grazie all’idea di marketing di accostarle al fruttuoso mondo degli unicorni), ma pare che questa sia lainteramentein. L’ha creata la società Special Beer, con sede in provincia di Viterbo, che l’ha fatta produrre da uno stabilimento nel milanese. Si tratta di una Golden Ale (una ...