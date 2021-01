La plastica nella placenta? È solo l’ultimo tassello della deriva inarrestabile dell’inquinamento ambientale (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Eurispes.it incontra il Dottor Antonio Ragusa – Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma, una delle eccellenze italiane e, con 3.300 nuovi nati all’attivo, un punto di riferimento nella Capitale – recentemente alla ribalta di quotidiani nazionali ed esteri per aver realizzato una ricerca che ha scoperto tracce di plastica nella placenta delle donne in gravidanza. Dottor Ragusa, si aspettava così tanto interesse per questo studio? Si, lo speravo. Ma devo dire che siamo andati oltre le più rosee aspettative. La ricerca dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, in collaborazione con il Politecnico delle Marche, è stata pubblicata a gennaio 2021 su Environment International, ma già dall’anteprima si era capito il potenziale comunicativo e l’interesse che ... Leggi su leurispes (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Eurispes.it incontra il Dottor Antonio Ragusa – Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma, una delle eccellenze italiane e, con 3.300 nuovi nati all’attivo, un punto di riferimentoCapitale – recentemente alla ribalta di quotidiani nazionali ed esteri per aver realizzato una ricerca che ha scoperto tracce didelle donne in gravidanza. Dottor Ragusa, si aspettava così tanto interesse per questo studio? Si, lo speravo. Ma devo dire che siamo andati oltre le più rosee aspettative. La ricerca dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, in collaborazione con il Politecnico delle Marche, è stata pubblicata a gennaio 2021 su Environment International, ma già dall’anteprima si era capito il potenziale comunicativo e l’interesse che ...

Ultime Notizie dalla rete : plastica nella “Bere acqua nella plastica significa ingerire 90mila particelle di microplastiche l'anno”: lo studio LecceSette Come smaltire correttamente cartucce e toner esausti

I consumabili esauriti delle stampanti sono classificati come rifiuti speciali, da smaltire seguendo le prescrizioni stabilite dalla legge.

Le praterie di Posidonia possono catturare ed estrarre la plastica che finisce nel Mar Mediterraneo

Lo studio descrive per la prima volta il ruolo di primo piano svolto dalla posidonia come filtro e trappola per la plastica scaricata nella zona costiera e la possibilità di utilizzare un meccanismo ...

