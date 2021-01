la peggior Juve degli ultimi 10 anni: disastro Pirlo rispetto a Sarri e Allegri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una sconfitta così netta nel derby d'Italia la Juve non la subiva da più di 10 anni: Inter-Juventus 2-0, 16 aprile 2010, gol di Maicon e Eto'o. Ma fino a venti minuti dalla fine stava ancora 0-0. E ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una sconfitta così netta nel derby d'Italia lanon la subiva da più di 10: Inter-ntus 2-0, 16 aprile 2010, gol di Maicon e Eto'o. Ma fino a venti minuti dalla fine stava ancora 0-0. E ...

