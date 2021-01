La maestra negazionista di Treviso licenziata perché ha detto il falso sul titolo di studio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Siamo probabilmente arrivati al capitolo finale, in merito alla vicenda della maestra negazionista di Treviso, almeno stando alle informazioni raccolte nella giornata di oggi. Dopo il nostro approfondimento della scorsa settimana, infatti, aveva preso piede la teoria secondo cui la donna sarebbe stata allontanata dall’istituto preso il quale ha ricoperto il ruolo di docente per le sue posizioni sul Covid. Vi ricordiamo, a tal proposito che la donna aveva invitato gli studenti a stare seduti vicini e a non utilizzare la mascherine secondo le testimonianze. Anche gli avvocati mollano la maestra negazionista di Treviso licenziata Abbiamo consultato le medesime fonti di alcuni colleghi, cercando di approfondire la vicenda della maestra ... Leggi su bufale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Siamo probabilmente arrivati al capitolo finale, in merito alla vicenda delladi, almeno stando alle informazioni raccolte nella giornata di oggi. Dopo il nostro approfondimento della scorsa settimana, infatti, aveva preso piede la teoria secondo cui la donna sarebbe stata allontanata dall’istituto preso il quale ha ricoperto il ruolo di docente per le sue posizioni sul Covid. Vi ricordiamo, a tal proposito che la donna aveva invitato gli studenti a stare seduti vicini e a non utilizzare la mascherine secondo le testimonianze. Anche gli avvocati mollano ladiAbbiamo consultato le medesime fonti di alcuni colleghi, cercando di approfondire la vicenda della...

