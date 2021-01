La Liga in campo martedì 19 con grandi scontri (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Liga in campo con Valladolid-Elche. Gara tra due squadre in zona retrocessione 16 e 18 punti. La neopromossa Elche ha cominciato molto bene la stagione, quasi da sorpresa di questa Liga, salvo poi rallentare di molto visto che l’ultima vittoria in campionato è data 23 ottobre e da allora ci sono state solo due vittorie in Coppa del Re, 6 pareggi e 6 sconfitte. Valladolid, invece, è reduce da una brutta sconfitta casalinga contro il Valencia, ma ha vinto 3 volte con 4 pareggi nelle ultime 9. In campo alle ore 19.00 Probabili formazioni Real Valladolid-Elche Real Valladolid (4-5-1): Masip; Hervias, Perez, Fernandez, Martinez; Orellana, Mesa, Emeterio, Kike, Plano; Weissman: All. Gonzalez. Indisponibili: Sanchez, El Yamiq, Olivas, Carnero, Janko, Jota, Waldo, André Elche (4-3-3): Badia; Barragan, Verdù, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laincon Valladolid-Elche. Gara tra due squadre in zona retrocessione 16 e 18 punti. La neopromossa Elche ha cominciato molto bene la stagione, quasi da sorpresa di questa, salvo poi rallentare di molto visto che l’ultima vittoria in campionato è data 23 ottobre e da allora ci sono state solo due vittorie in Coppa del Re, 6 pareggi e 6 sconfitte. Valladolid, invece, è reduce da una brutta sconfitta casalinga contro il Valencia, ma ha vinto 3 volte con 4 pareggi nelle ultime 9. Inalle ore 19.00 Probabili formazioni Real Valladolid-Elche Real Valladolid (4-5-1): Masip; Hervias, Perez, Fernandez, Martinez; Orellana, Mesa, Emeterio, Kike, Plano; Weissman: All. Gonzalez. Indisponibili: Sanchez, El Yamiq, Olivas, Carnero, Janko, Jota, Waldo, André Elche (4-3-3): Badia; Barragan, Verdù, ...

