La Legge di bilancio 20021: agevolazioni e novità per l’agricoltura (Di lunedì 18 gennaio 2021) Comma per comma le novità per l’agricoltura (e non solo) inserite nella Legge di bilancio 2021. L’agevolazione contributiva (comma 33) Anche per l’anno 2021 è esteso il beneficio previsto dall’art. 1, comma 503, della l. 27.12.2019, n. 160. Per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate fino al 31.12.2021 da coltivatori diretti e giovani imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni, per il periodo di 24 mesi, è riconosciuto l’esonero del versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il beneficio, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, si applica nei limiti degli aiuti comunitari “de minimis” Le rendite catastali (comma ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Comma per comma leper(e non solo) inserite nelladi2021. L’agevolazione contributiva (comma 33) Anche per l’anno 2021 è esteso il beneficio previsto dall’art. 1, comma 503, della l. 27.12.2019, n. 160. Per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate fino al 31.12.2021 da coltivatori diretti e giovani imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni, per il periodo di 24 mesi, è riconosciuto l’esonero del versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il beneficio, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, si applica nei limiti degli aiuti comunitari “de minimis” Le rendite catastali (comma ...

