La Lazio festeggia Lulic: compleanno e nuova rinascita (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA - È tornato Senad Lulic . Il capitano della Lazio , dopo quasi un anno, si è rivisto in panchina nel derby vinto contro la Roma. Oggi festeggia 35 anni, è biancoceleste dal 2011. Il regalo è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA - È tornato Senad. Il capitano della, dopo quasi un anno, si è rivisto in panchina nel derby vinto contro la Roma. Oggi35 anni, è biancoceleste dal 2011. Il regalo è ...

L’ultima vittoria in campionato, prima di quella di venerdì, fu con lo stesso risultato; 2 Marzo 2019, Lazio-Roma 3-0. Apre Caicedo, raddoppia Immobile e chiude Cataldi per la festa biancoceleste.

Anna Falchi mantiene la parola. La Lazio vince - anzi stravince il derby - e la nota attrice nonché tifosissima biancazzurra compare sul proprio profilo Instagram tutta nuda con solo ...

