La Germania nel Mediterraneo: un nuovo competitor? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra le numerose e qualificate iniziative promosse dall’Unione per il Mediterraneo (UpM) in occasione del 25° anniversario del Processo di Barcellona (1995-2020), si è distinta, in particolare, una tavola rotonda di alto livello dedicata ai problemi dell’occupazione giovanile nell’area mediterranea ed al rapporto di collaborazione da rafforzare tra università e mondo della ricerca, imprese e decisori pubblici. Le modalità per costruire una rete sempre più organica e stretta tra questi tre soggetti primari dello sviluppo sono state delineate in un apposito manuale presentato dall’UpM, ed elaborato con il sostegno dell’agenzia di cooperazione tedesca GIZ. La disoccupazione è più elevata tra i giovani con il maggior grado di istruzione Per comprendere il valore di questa iniziativa bisogna ricordare che l’Unione per il Mediterraneo è la più importante e ... Leggi su leurispes (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra le numerose e qualificate iniziative promosse dall’Unione per il(UpM) in occasione del 25° anniversario del Processo di Barcellona (1995-2020), si è distinta, in particolare, una tavola rotonda di alto livello dedicata ai problemi dell’occupazione giovanile nell’area mediterranea ed al rapporto di collaborazione da rafforzare tra università e mondo della ricerca, imprese e decisori pubblici. Le modalità per costruire una rete sempre più organica e stretta tra questi tre soggetti primari dello sviluppo sono state delineate in un apposito manuale presentato dall’UpM, ed elaborato con il sostegno dell’agenzia di cooperazione tedesca GIZ. La disoccupazione è più elevata tra i giovani con il maggior grado di istruzione Per comprendere il valore di questa iniziativa bisogna ricordare che l’Unione per ilè la più importante e ...

borghi_claudio : Cosa significa la vittoria di #Laschet in Germania come leader della CDU? Semplice, che di loro volontà in UE e nel… - ispionline : La lunga era del #cancellierato di #Merkel si chiude nel 2021 con una serie di gravosi punti interrogativi che non… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Alitalia, lo schiaffo di Bruxelles a Roma. Ue spesso bendata su Francia e Germania vede… - gdentamaro70 : RT @udogumpel: Informazione di servizio. In Germania, i #ristori, a Bar, ristoranti etc, si pagano in base al fatturato dichiarato nel mese… - argomauta1 : Guardi che non è proprio così. In Italia muoiono ogni anno sono ca. 50.000 per malattie respiratorie. Di queste ca.… -