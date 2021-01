La figlia segreta di Pupo: “Quella fan dopo il concerto…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Pupo ha rivelato di aver avuto una figlia da una fan conosciuta dopo un concerto. Uno degli ospiti di questo pomeriggio a Verissimo è stato il cantante Pupo. L’artista ha passato un periodo buio qualche anno fa, ma adesso la sua vita e la sua carriera sembrano essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo,ha rivelato di aver avuto unada una fan conosciutaun concerto. Uno degli ospiti di questo pomeriggio a Verissimo è stato il cantante. L’artista ha passato un periodo buio qualche anno fa, ma adesso la sua vita e la sua carriera sembrano essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

forsesioforseno : @Marti__Ml @Marie_Azeglia Marti ma per forza dai, sarà qualche figlia segreta uscita dal cappello non c’è verso - egidioCA : @quinonsischerza ho una figlia segreta che ha 14 anni si chiama Denise e vive a Reggio Emilia con sua madre e sua nonna - baddierichie : IVY DI TAYLOR SWIFT PARLÀ DELLA RELAZIONE SEGRETA CHE HA AVUTO QUALCHE ANNO FA CON BEYONCÉ. la donna sposata protag… - Chiedonoperme : RT @Dieghitoos: Ma ARIanna è la figlia segreta di ARIsa? Chiedo, per un amico. #Amici20 - Dieghitoos : Ma ARIanna è la figlia segreta di ARIsa? Chiedo, per un amico. #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : figlia segreta Eugenia Loprevittola, la figlia segreta data in adozione: il padre è davvero Diego Maradona? Liberoquotidiano.it La figlia segreta di Pupo: “Quella fan dopo il concerto…”

Nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Pupo ha rivelato di aver avuto una figlia da una fan conosciuta dopo un concerto.

Ornella Muti e Adriano Celentano si amano ancora? La verità sulla storia

Ornella Muti e Adriano Celentano, qual è la verità sulla loro relazione segreta? Ornella Muti e Adriano Celentano, ecco la verità sulla loro relazione segreta; dopo molti anni l’attrice è tornata a pa ...

Nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Pupo ha rivelato di aver avuto una figlia da una fan conosciuta dopo un concerto.Ornella Muti e Adriano Celentano, qual è la verità sulla loro relazione segreta? Ornella Muti e Adriano Celentano, ecco la verità sulla loro relazione segreta; dopo molti anni l’attrice è tornata a pa ...