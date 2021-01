La fiducia a sorpresa di Polverini agita Forza Italia. Si temono altre uscite

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La paura corre sul filo dei numeri. Due vertici quotidiani con l’obiettivo primario di mostrare ranghi compatti e un sassolino che fa saltare l’ingranaggio. A sera fatta, alla seconda chiama, Renatavota laa Giuseppe Conte. “Irresponsaabile votare con pandemia e crisi – dice l’ex governatrice del Lazio in quota PdL, oggi deputata azzurra – Mortificata l’area moderata e liberale. Lascio”. Un annuncio a freddo, sebbene il suo malessere fosse noto da tempo - non aveva partecipato al voto sulla riforma del Mes, in dissenso dalla linea – che scuote il gruppo e fa infuriare i vertici, tenuti all’oscuro. Antonio Tajani, che lo scopre in tempo reale nei corridoi di Montecitorio, sbotta: “Non ci aveva detto nulla, si è messa fuori da sola”. Effetti immediati al Senato, dove domani mattina Conte ...