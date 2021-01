La crisi di governo toglie alla politica la radice della sua funzione: rappresentare la società (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si sono giocate in questo week end due grandi partite, Inter-Juve e Roma-Lazio, in due grandi stadi: San Siro e l’Olimpico. Ambedue dagli spalti vuoti per la pandemia. Sono andato a contare quanti spettatori l’uno e l’altro contenessero: 80mila il primo, 72mila il secondo. Né l’uno né l’altro avrebbero potuto ospitare, assiepati, tutti coloro che in questo tragico anno se ne sono andati. Fa venire i brividi il pensiero e perciò rende più cruento lo spettacolo di oggi alla Camera, immemore o quasi di una tragedia dalla quale non siamo usciti, da un mistero che la scienza non sa risolvere. Provocare la crisi di governo adesso, pur mettendo uno sull’altro tutti gli errori compiuti, è contro la logica, la banale comprensione, il minimo senso della misura. Questo, prima che ogni altra considerazione, resta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si sono giocate in questo week end due grandi partite, Inter-Juve e Roma-Lazio, in due grandi stadi: San Siro e l’Olimpico. Ambedue dagli spalti vuoti per la pandemia. Sono andato a contare quanti spettatori l’uno e l’altro contenessero: 80mila il primo, 72mila il secondo. Né l’uno né l’altro avrebbero potuto ospitare, assiepati, tutti coloro che in questo tragico anno se ne sono andati. Fa venire i brividi il pensiero e perciò rende più cruento lo spettacolo di oggiCamera, immemore o quasi di una tragedia dquale non siamo usciti, da un mistero che la scienza non sa risolvere. Provocare ladiadesso, pur mettendo uno sull’altro tutti gli errori compiuti, è contro la logica, la banale comprensione, il minimo sensomisura. Questo, prima che ogni altra considerazione, resta ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - meb : Oggi alla Camera avremo il dibattito sulla crisi di governo. Noi ci siamo se si riparte dalle idee e non dalle polt… - BeccaroEnrico : RT @RadioSavana: Crisi di governo, Conte attacca i sovranisti. Poco tempo addietro li esaltava. E niente, un pallone gonfiato in piena rego… - Taxistalobbyst : RT @ChiodiDonatella: LA'PROFEZIA'DI #SALVINI, LA SPERANZA DI TANTI #ITALIANI: #CONTE SE CE LA FA DURERÀ POCO E TOCCHERÀ A NOI #Governo di… -