La crisi di governo ruba la scena anche al Recovery Fund (Di lunedì 18 gennaio 2021) La crisi di governo domina la scena e apre la ripresa dei lavori dell'Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza. Il 39% dell'informazione, nella settimana appena trascorsa, è concentrata infatti sulla politica; seguono gli interni (19%), le notizie di cultura e società (13%) e gli esteri (11%). Le notizie economiche, compreso il tanto dibattuto Recovery Fund, scivolano al 4%, mentre cronaca e sport occupano entrambe il 7% dello spazio dell'informazione. L'informazione è impegnata a prevedere i possibili scenari La rottura tra Renzi e la maggioranza, col conseguente ritiro delle ministre di Italia Viva, domina le edizioni di mercoledì, e nelle successive giornate. L'informazione è impegnata a prevedere i possibili scenari e rilanciare le dichiarazioni dei protagonisti ...

