La confessione di Pupo che ha scioccato tutti | ”La malattia e la dipendenza”

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 18 gennaio 2021), il noto cantante checonosciamo, e in questi mesi opinionista al Grande Fratello Vip, ha confessato nel salotto di Verissimo, di essere stato per anni ammalato per ladal gioco d’azzardo. Già in precedenti interviste,Enzo Ghinazzi, in arte, ha confessato di aver convissuto in passato con questa bruttapsicologica che L'articolo Curiosauro.