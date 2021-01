La Cina supera quota cento contagi da Covid-19 per il sesto giorno consecutivo (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Cina supera quota cento contagi da Covid-19 per il sesto giorno consecutivo, a quota 109 casi accertati, con 93 infezioni sviluppatesi localmente. Secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Commissione Nazionale per la Sanità, i nuovi contagi si registrano soprattutto nella provincia dello Hebei che confina con Pechino (54) e nella provincia nord-orientale del Jilin. I nuovi focolai, e soprattutto quello dello Hebei, preoccupano le autorità cinesi che la settimana scorsa hanno messo circa trenta milioni di persone in lockdown: l’ultima città in isolamento è Gongzhuling, nella provincia del Jilin, che conta circa un milione di abitanti. Oltre ai contagi accertati, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lada-19 per il, a109 casi accertati, con 93 infezioni sviluppatesi localmente. Secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Commissione Nazionale per la Sanità, i nuovisi registrano soprattutto nella provincia dello Hebei che confina con Pechino (54) e nella provincia nord-orientale del Jilin. I nuovi focolai, e soprattutto quello dello Hebei, preoccupano le autorità cinesi che la settimana scorsa hanno messo circa trenta milioni di persone in lockdown: l’ultima città in isolamento è Gongzhuling, nella provincia del Jilin, che conta circa un milione di abitanti. Oltre aiaccertati, la ...

Malgrado la crisi del Covid-19, la Cina riesce a superare per la prima volta un valore annuale del Pil 100.000 miliardi di yuan. Anello debole, i consumi ...

