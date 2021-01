La Cina ricomincia a correre, il Pil scatta del 6,5%. Ma c’è chi non ci crede (Di lunedì 18 gennaio 2021) Forse è solo un brutto ricordo, pronto per per le prossime edizioni dei libri di storia scolastici. Il coronavirus non fa più paura alla Cina, semmai l’avesse davvero spaventata. E il Dragone si scopre improvvisamente rinato e ancora una volta pronto a maCinare Pil. Lo dicono i numeri, non qualche profezia travestita da analisi. Il Pil della Cina è balzato nel quarto trimestre 2020 del 6,5% annuo, a fronte del 6,1% atteso dagli analisti e del 4,9% registrato dei tre mesi precedenti. Uno scatto in avanti che mette in chiaro un concetto. Ad oggi l’economia cinese non sconta un problema Covid. Ma c’è di più. Il recupero dalla pandemia è confermato dalla crescita dell’intero 2020, quantificato dall’Ufficio nazionale di statistica nel 2,3%, contro il 2,1% atteso in media alla vigilia. Ora, è vero che si tratta della crescita più lenta dal ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Forse è solo un brutto ricordo, pronto per per le prossime edizioni dei libri di storia scolastici. Il coronavirus non fa più paura alla, semmai l’avesse davvero spaventata. E il Dragone si scopre improvvisamente rinato e ancora una volta pronto a mare Pil. Lo dicono i numeri, non qualche profezia travestita da analisi. Il Pil dellaè balzato nel quarto trimestre 2020 del 6,5% annuo, a fronte del 6,1% atteso dagli analisti e del 4,9% registrato dei tre mesi precedenti. Uno scatto in avanti che mette in chiaro un concetto. Ad oggi l’economia cinese non sconta un problema Covid. Ma c’è di più. Il recupero dalla pandemia è confermato dalla crescita dell’intero 2020, quantificato dall’Ufficio nazionale di statistica nel 2,3%, contro il 2,1% atteso in media alla vigilia. Ora, è vero che si tratta della crescita più lenta dal ...

Massimoguerrera : A posto! Si ricomincia anche in #Cina, propaganda inclusa #COVID19 #Nangong #covid - TCanossa : @HuffPostItalia Ooooh, si ricomincia con la Cina ?????? - PonytaEle : Si ricomincia con la propaganda pro Cina per giustificare nuove restrizioni in Italia? in Cina non hanno mai chiuso… - PonytaEle : @mattinodinapoli Si ricomincia con la propaganda pro Cina per giustificare nuove restrizioni qui in Italia? Vi rico… - noventano : @marilovesgr33n Sembra che anche la Cina, che aveva sconfitto (forse) il virus, sta ricomincia di a contare i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Cina ricomincia Usa, i giorni di Biden: via al conto alla rovescia, come sarà il mondo dopo Trump Il Mattino F1: scopriamo perché è complicato costruire il calendario

Liberty Media aveva ufficializzato un calendario 2021 record con 23 GP, ma in piena pandemia da Coronavirus si stanno cambiando i piani: l'Australia è stata posticipata in novembre e la Cina cancellat ...

Trump, il cornuto e l’incendio del Reichstag

Anche la campagna anti-social media è ricominciata sul serio ... tutte le indagini sulle interferenze straniere, in particolare della Cina sulle elezioni sono state bloccate per sempre. Roberto ...

Liberty Media aveva ufficializzato un calendario 2021 record con 23 GP, ma in piena pandemia da Coronavirus si stanno cambiando i piani: l'Australia è stata posticipata in novembre e la Cina cancellat ...Anche la campagna anti-social media è ricominciata sul serio ... tutte le indagini sulle interferenze straniere, in particolare della Cina sulle elezioni sono state bloccate per sempre. Roberto ...