La carovana di migranti partita dall’Honduras sfonda il cordone dell’esercito in Guatemala – Il video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Circa 6 mila migranti partiti dall’Honduras e diretti a piedi in autostrada verso gli Stati Uniti si sono scontrati il 17 gennaio con l’esercito e la polizia del Guatemala. La carovana, il cui obiettivo è raggiungere il confine con il Messico, ha tentato di sfondare il cordone delle forze di sicurezza e molti migranti sono rimasti feriti. Il gruppo è rimasto bloccato a Chiquimula, circa 200 chilometri a Est di Città del Guatemala, ma alcuni migranti sono riusciti a passare oltre, mentre altri hanno intrapreso il viaggio di ritorno verso il proprio Paese. Le associazioni per la difesa dei diritti umani hanno postato sui social network il video del momento in cui la carovana ha forzato il ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Circa 6 milapartitie diretti a piedi in autostrada verso gli Stati Uniti si sono scontrati il 17 gennaio con l’esercito e la polizia del. La, il cui obiettivo è raggiungere il confine con il Messico, ha tentato dire ildelle forze di sicurezza e moltisono rimasti feriti. Il gruppo è rimasto bloccato a Chiquimula, circa 200 chilometri a Est di Città del, ma alcunisono riusciti a passare oltre, mentre altri hanno intrapreso il viaggio di ritorno verso il proprio Paese. Le associazioni per la difesa dei diritti umani hanno postato sui social network ildel momento in cui laha forzato il ...

