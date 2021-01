Kia, non solo costruttore di auto ma fornitore di servizi. Ecco il nuovo piano (Di lunedì 18 gennaio 2021) All’inizio dello scorso anno, a Seul, l’annuncio del Plan S, la strategia a lungo termine che guarda al 2025; dopo un anno, l’annuncio del cambio di direzione, quello che ha portato Kia Motors Corporation a “semplificare” la dicitura e diventare ufficialmente Kia Corporation. A gennaio 2020 il costruttore coreano aveva infatti anticipato “un passaggio progressivo e determinato di Kia da un sistema aziendale incentrato sui veicoli a motore a combustione interna a un modello sempre più focalizzato su veicoli elettrici e soluzioni di mobilità personalizzate”. Quel passaggio è stato ufficializzato a distanza di 12 mesi con un cambio di logo, di slogan (“Movement that inspires”) e la notizia dell’arrivo del primo crossover elettrico, di nuova generazione e su piattaforma E-GMP, con oltre 500 chilometri di autonomia (entro il primo trimestre del 2021). “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) All’inizio dello scorso anno, a Seul, l’annuncio del Plan S, la strategia a lungo termine che guarda al 2025; dopo un anno, l’annuncio del cambio di direzione, quello che ha portato Kia Motors Corporation a “semplificare” la dicitura e diventare ufficialmente Kia Corporation. A gennaio 2020 ilcoreano aveva infatti anticipato “un passaggio progressivo e determinato di Kia da un sistema aziendale incentrato sui veicoli a motore a combustione interna a un modello sempre più focalizzato su veicoli elettrici e soluzioni di mobilità personalizzate”. Quel passaggio è stato ufficializzato a distanza di 12 mesi con un cambio di logo, di slogan (“Movement that inspires”) e la notizia dell’arrivo del primo crossover elettrico, di nuova generazione e su piattaforma E-GMP, con oltre 500 chilometri dinomia (entro il primo trimestre del 2021). “Il ...

fattiamotore : Kia, non solo costruttore di auto ma fornitore di servizi. Ecco il nuovo piano - Noovyis : (Kia, non solo costruttore di auto ma fornitore di servizi. Ecco il nuovo piano) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Kia, non solo #costruttore di #auto ma fornitore di #servizi. Ecco il nuovo #piano - kia_moonL : RT @jaywhoney: questi ragazzi non meritano affatto tutto questo, l’sm continua a mostrarsi per la merda che è, ce ne vuole per non capire c… - zsxoee : @kia_thewolf si, e condivido, se non per il fatto che mi sono un sacco utili per distrarmi e a volte 'migliorarmi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Kia non Kia, non solo costruttore di auto ma fornitore di servizi. Ecco il nuovo piano Il Fatto Quotidiano Kia, non solo costruttore di auto ma fornitore di servizi. Ecco il nuovo piano

Questo a ribadire quanto in Kia sia forte la spinta a voler conquistare una leadership ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom ...

Nuova Kia Sportage 2022, nuove Anticipazioni Rendering

La nuova generazione Kia Sportage (nome in codice NQ5) è apparsa durante i test in Europa. Le foto di CarPIX di qualche settimana fa hanno fatto da base per il rendering di Kksstudio. Ecco allora che ...

Questo a ribadire quanto in Kia sia forte la spinta a voler conquistare una leadership ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom ...La nuova generazione Kia Sportage (nome in codice NQ5) è apparsa durante i test in Europa. Le foto di CarPIX di qualche settimana fa hanno fatto da base per il rendering di Kksstudio. Ecco allora che ...