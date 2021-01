Juventus Women campione d’inverno dopo il girone d’andata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si chiude il girone d’andata del campionato di calcio di serie A femminile con la Juventus al comando. Si laurea quindi campione d’inverno con tre punti di vantaggio sul Milan. Tutte vincitrici le prime in classifica tranne l’Empoli Ladies, perde lo scontro diretto contro il Sassuolo che si conferma terza forza di questo campionato e conferma il calo di forma. La squadra toscana racimola solo 3 punti nelle ultime 5 partite. Chi non molla è invece la Juventus a traino Girelli. Undici partite giocate e dodici gol messi a segno dall’attaccante bresciana che nella partita di ieri apre le segnature realizzando un calcio di rigore. Per l’Inter seconda sconfitta consecutiva e domenica prossima a Milano arriverà la Fiorentina. La sorpresa Sassuolo si riprende subito dopo la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si chiude ildel campionato di calcio di serie A femminile con laal comando. Si laurea quindicon tre punti di vantaggio sul Milan. Tutte vincitrici le prime in classifica tranne l’Empoli Ladies, perde lo scontro diretto contro il Sassuolo che si conferma terza forza di questo campionato e conferma il calo di forma. La squadra toscana racimola solo 3 punti nelle ultime 5 partite. Chi non molla è invece laa traino Girelli. Undici partite giocate e dodici gol messi a segno dall’attaccante bresciana che nella partita di ieri apre le segnature realizzando un calcio di rigore. Per l’Inter seconda sconfitta consecutiva e domenica prossima a Milano arriverà la Fiorentina. La sorpresa Sassuolo si riprende subitola ...

