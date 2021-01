Juventus, troppe assenze sulla sinistra: svelate le condizioni di Frabotta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Juventus – Dopo la prova disastrosa di ieri contro l’Inter, la Juventus deve subito rispondere alla grande in Supercoppa contro il Napoli. Mercoledì i bianconeri si giocheranno il primo trofeo della stagione e non potranno fallire. Pirlo però ha tante assenze, troppe. De ligt, Cuadrado e Alex Sandro sono ancora positivi, Dybala è ko, e adesso vanno valutate le condizioni di Frabotta. Il giovane terzino italiano è uscito malconcio dalla sfida di San Siro. Juventus, ecco le condizioni di Frabotta Gianluca Frabotta è uscito acciaccato, infatti costretto alla sostituzione nella ripresa del match contro l’Inter. Il giovane terzino ha rimediato una contusione alla caviglia sinistra e oggi ha effettuato un ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 gennaio 2021)– Dopo la prova disastrosa di ieri contro l’Inter, ladeve subito rispondere alla grande in Supercoppa contro il Napoli. Mercoledì i bianconeri si giocheranno il primo trofeo della stagione e non potranno fallire. Pirlo però ha tante. De ligt, Cuadrado e Alex Sandro sono ancora positivi, Dybala è ko, e adesso vanno valutate ledi. Il giovane terzino italiano è uscito malconcio dalla sfida di San Siro., ecco lediGianlucaè uscito acciaccato, infatti costretto alla sostituzione nella ripresa del match contro l’Inter. Il giovane terzino ha rimediato una contusione alla cavigliae oggi ha effettuato un ...

