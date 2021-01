Juventus-Napoli, l’agente di Insigne: “Lorenzo legato a città e club, ma riceve insulti. CR7 inguardabile contro l’Inter…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Juventus e Napoli scaldano i motori in vista del match di Supercoppa Italiana di mercoledì sera.Lorenzo arriverà pronto per la Supercoppa. Se il suo centesimo gol arriverà contro i bianconeri, si deve tenere la magliaAd accendere la sfida tra le compagini di Andrea Pirlo e Rino Gattuso, l'agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, durante un'intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, nel corso della quale ha esaltato le doti del suo assistito, lanciando anche una frecciatina al numero 7 della Juventus, reduce da una prestazione anonima nel big match di San Siro perso dai bianconeri contro l'Inter.VIDEO Inter-Juventus, bianconeri dominati e aggancio al Milan in vetta: Vidal, che festa negli spogliatoi con Hakimi e LautaroDi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021)scaldano i motori in vista del match di Supercoppa Italiana di mercoledì sera.arriverà pronto per la Supercoppa. Se il suo centesimo gol arriverài bianconeri, si deve tenere la magliaAd accendere la sfida tra le compagini di Andrea Pirlo e Rino Gattuso, l'agente di, Vincenzo Pisacane, durante un'intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, nel corso della quale ha esaltato le doti del suo assistito, lanciando anche una frecciatina al numero 7 della, reduce da una prestazione anonima nel big match di San Siro perso dai bianconeril'Inter.VIDEO Inter-, bianconeri dominati e aggancio al Milan in vetta: Vidal, che festa negli spogliatoi con Hakimi e LautaroDi ...

