Juventus-Napoli, Gattuso in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare la Juventus nella finale di Supercoppa italiana 2020/2021 in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 21 nel palcoscenico del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bianconeri si sono conquistati il diritto di giocarsi la Supercoppa Italiana vincendo il nono Scudetto consecutivo, mentre i partenopei hanno vinto la Coppa Italia battendo in finale proprio la Vecchia Signora ai calci di rigore. Gattuso alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa martedì 19 gennaio alle ore 18:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildi Gennarosi prepara ad affrontare lanella finale di Supercoppa italiana 2020/2021 in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 21 nel palcoscenico del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bianconeri si sono conquistati il diritto di giocarsi la Supercoppa Italiana vincendo il nono Scudetto consecutivo, mentre i partenopei hanno vinto la Coppa Italia battendo in finale proprio la Vecchia Signora ai calci di rigore.alla vigilia della gara, parlerà inmartedì 19 gennaio alle ore 18:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

ZZiliani : Grave tracollo della #Juventus: che deve recuperare una partita (non facile, col #Napoli) e comincia ad avere tropp… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma ?? - ZZiliani : Al #Napoli la giustizia sportiva aveva dato un -1 in classifica per aver rispettato le direttive anti-Covid. Alla… - tuttosport : #Juve, #Pirlo mette la #Supercoppa con il #Napoli nel mirino - Mediagol : #Juventus-#Napoli, l'agente di Insigne: 'Lorenzo legato a città e club, ma riceve insulti. #CR7 inguardabile contro… -