Juventus-Napoli, Gargano e la Supercoppa Italiana: “Il trionfo a Doha e quel rigore in finale. Zielinski come Hamsik, Insigne è un gigante” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Durante "Arena Maradona", format radiofonico in onda su Radio Crc, l'Uruguaiano Walter Gargano. Il centrocampista, attualmente in forza al Penarol (top club in Uruguay), ha ripercorso le tappe della sua esperienza con la maglia del Napoli, squadra con la quale ha militato dal 2007 al 2012 e nel 2014-2015, in mezzo le parentesi in prestito con Inter e Parma. L'uruguaiano ha rivissuto le emozioni della Supercoppa giocata a Doha e vinta ai rigori, proprio contro la Juventus. Così l'ex centrocampista azzurro."Il Napoli ha i giocatori e l’esperienza per battere la Juventus in Supercoppa per noi tifosi quella contro i bianconeri è sempre una partita speciale. Ricordo con grande emozione la vittoria di Doha. All’epoca la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Durante "Arena Maradona", format radiofonico in onda su Radio Crc, l'Uruguaiano Walter. Il centrocampista, attualmente in forza al Penarol (top club in Uruguay), ha ripercorso le tappe della sua esperienza con la maglia del, squadra con la quale ha militato dal 2007 al 2012 e nel 2014-2015, in mezzo le parentesi in prestito con Inter e Parma. L'uruguaiano ha rivissuto le emozioni dellagiocata ae vinta ai rigori, proprio contro la. Così l'ex centrocampista azzurro."Ilha i giocatori e l’esperienza per battere lainper noi tifosila contro i bianconeri è sempre una partita speciale. Ricordo con grande emozione la vittoria di. All’epoca la ...

