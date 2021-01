Juventus, l’ex presidente Cobolli Gigli: “De Laurentiis? Parole non degne di un uomo del suo livello. Paratici vuole vendere Dybala da due anni. Supercoppa contro il Napoli…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Multe alla Juventus? È stata giusta! La sentenza Juventus-Napoli va accettata, rodersi il fegato sul passato è inutile. C'è qualche incongruenza: se Sandulli parla di dolo, di fronte alla sentenza del Coni deve dare le dimissioni. Un presidente come Gravina deve domandarsi cosa ha sbagliato".Sono le Parole dell'ex presidente bianconero Cobolli Gigli che, intervenuto sulle frequenze di "Radio Punto Nuovo" nel corso della trasmissione "Punto Nuovo Sport Show", si è soffermato a parlare della spinosa questione relativa alla sentenza della gara - mai disputata - tra Juventus e Napoli."Sandulli ne ha dette di tutte anche nei confronti della Juve. De Laurentiis si è lasciato andare a qualche dichiarazione non degna di un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Multe alla? È stata giusta! La sentenza-Napoli va accettata, rodersi il fegato sul passato è inutile. C'è qualche incongruenza: se Sandulli parla di dolo, di fronte alla sentenza del Coni deve dare le dimissioni. Uncome Gravina deve domandarsi cosa ha sbagliato".Sono ledell'exbianconeroche, intervenuto sulle frequenze di "Radio Punto Nuovo" nel corso della trasmissione "Punto Nuovo Sport Show", si è soffermato a parlare della spinosa questione relativa alla sentenza della gara - mai disputata - trae Napoli."Sandulli ne ha dette di tutte anche nei confronti della Juve. Desi è lasciato andare a qualche dichiarazione non degna di un ...

