Juve | ripresa in vista della Supercoppa contro il Napoli

TORINO - La Juventus è tornata al lavoro al Training Center in vista del prossimo impegno in calendario. L'appuntamento è per mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, quando i bianconeri

Pagelle Inter-Juve Handanovic 6 La Juve non lo chiama in causa fino al primo vero tiro di Chiesa nel finale Skriniar 6,5 Scelte tempestive, nessuna sbavatura De Vrij 6,5 Lanci illuminanti e ...

Marchisio: “L’Inter ha meritato di vincere. In Supercoppa mi aspetto un’altra Juve”

TORINO- Alla fine, per la Juventus, è arrivata la prima sconfitta del nuovo anno. Dopo i successi contro Udinese, Milan e Sassuolo in campionato e il 3-2 al Genoa in Coppa Italia, la squadra di Andrea ...

Pagelle Inter-Juve Handanovic 6 La Juve non lo chiama in causa fino al primo vero tiro di Chiesa nel finale Skriniar 6,5 Scelte tempestive, nessuna sbavatura De Vrij 6,5 Lanci illuminanti e ...

TORINO- Alla fine, per la Juventus, è arrivata la prima sconfitta del nuovo anno. Dopo i successi contro Udinese, Milan e Sassuolo in campionato e il 3-2 al Genoa in Coppa Italia, la squadra di Andrea ...