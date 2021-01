Justin Timberlake e Jessica Biel sono genitori bis. La conferma e il nome del bimbo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Justin Timberlake e Jessica Biel sono genitori bis. La coppia, una delle più affiatate dello star system, ha avuto un altro bambino, il secondo, dopo Silas, nato cinque anni fa. Un lieto evento avvenuto la scorsa estate sul quale circolavano diversi rumors, confermati solo ora dal cantante/attore durante la partecipazione via web al The Ellen DeGeneres Show. Justin Timberlake e Jessica Biel alla sfilata primavera estate 2020 di Louis Vuitton guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021)bis. La coppia, una delle più affiatate dello star system, ha avuto un altro bambino, il secondo, dopo Silas, nato cinque anni fa. Un lieto evento avvenuto la scorsa estate sul quale circolavano diversi rumors,ti solo ora dal cantante/attore durante la partecipazione via web al The Ellen DeGeneres Show.alla sfilata primavera estate 2020 di Louis Vuitton guarda le foto ...

giuorg : RT @mtvitalia: Justin Timberlake ha confermato che lui e Jessica Biel sono genitori bis, svelando come hanno chiamato l'ultimo nato ?? http… - Ali_bi : Ci sono due persone globalmente osannate che a me paiono fishy: uno è Justin Timberlake l’altro Alessandro Barbero. - mtvitalia : Justin Timberlake ha confermato che lui e Jessica Biel sono genitori bis, svelando come hanno chiamato l'ultimo nat… - Gafrotuga : Summer Love do Justin Timberlake... é um benga rijo ya - StraNotizie : Justin Timberlake e Jessica Biel nuovamente genitori: lui svela il nome del piccolo -

Ultime Notizie dalla rete : Justin Timberlake Justin Timberlake e Jessica Biel sono genitori bis. La conferma e il nome del bimbo Io Donna Justin Timberlake conferma l'arrivo del secondo figlio e ne svela il nome

Intervistato da Ellen DeGeneres, Justin Timberlake conferma l'arrivo del secondogenito, e per la prima volta annuncia il suo nome. La gravidanza di Jessica Biel fino ad oggi era stata tenuta segretiss ...

Justin Timberlake svela il nome del secondo figlio

In un'intervista con Ellen DeGeneres, il cantante ha rivelato il nome del secondogenito avuto con Jessica Biel ...

Intervistato da Ellen DeGeneres, Justin Timberlake conferma l'arrivo del secondogenito, e per la prima volta annuncia il suo nome. La gravidanza di Jessica Biel fino ad oggi era stata tenuta segretiss ...In un'intervista con Ellen DeGeneres, il cantante ha rivelato il nome del secondogenito avuto con Jessica Biel ...