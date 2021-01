Justin Timberlake e Jessica Biel nuovamente genitori: lui svela il nome del piccolo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Justin Timberlake è diventato papà per la seconda volta. Il cantante di Cry Me A River ieri al The Ellen DeGeneres Show ha rivelato che lui e Jessica Biel hanno dato il benvenuto al loro secondogenito. Durante la sua ospitata la popstar ha confermato che i rumor che circolavano nei mesi scorsi erano fondati e che Silas Randall adesso ha un fratellino, Phineas. “È fantastico e così carino, adorabile. Nessuno sta dormendo però. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Sono molto grato. Tu Ellen sei stata tra i primi a saperlo, subito dopo i parenti. Eravamo in videochiamata quando te l’abbiamo detto”. Congratulazioni alla coppia e complimenti a Justin Timberlake, che anche in collegamento su Skype (e senza trucco e parrucco) è sempre un gran ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021)è diventato papà per la seconda volta. Il cantante di Cry Me A River ieri al The Ellen DeGeneres Show ha rivelato che lui ehanno dato il benvenuto al loro secondogenito. Durante la sua ospitata la popstar ha confermato che i rumor che circolavano nei mesi scorsi erano fondati e che Silas Randall adesso ha un fratellino, Phineas. “È fantastico e così carino, adorabile. Nessuno sta dormendo però. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Sono molto grato. Tu Ellen sei stata tra i primi a saperlo, subito dopo i parenti. Eravamo in videochiamata quando te l’abbiamo detto”. Congratulazioni alla coppia e complimenti a, che anche in collegamento su Skype (e senza trucco e parrucco) è sempre un gran ...

