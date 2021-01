Jennifer Lopez risponde agli hater: “Botox no grazie, questa è la mia faccia!” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Botox? No, grazie. Jennifer Lopez lo ribadisce sui social rispondendo alle “accuse” di alcuni suoi follower: “LOL è solo la mia faccia !!! Per la 500 milionesima volta … non ho mai fatto Botox o iniezioni o interventi chirurgici!”, scrive la popstar e attrice, 51 anni, “attaccata” dopo aver postato un video in cui, mostrando il suo volto senza trucco, chiaro e luminoso come non mai, ha promosso uno dei nuovi prodotti per la cura della pelle della sua linea di bellezza. “Non perdete tempo a cercare di abbattere gli altri … siate positivi”, consiglia poi la sexy JLo. Che aggiunge: “Provate i miei prodotti JLo Beauty e sentitevi belli nella vostra pelle. Ecco un altro dei miei segreti di bellezza: provate a passare il vostro tempo essendo più gentili ed edificanti. QUesto vi manterrà ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 gennaio 2021)? No,lo ribadisce sui socialndo alle “accuse” di alcuni suoi follower: “LOL è solo la mia faccia !!! Per la 500 milionesima volta … non ho mai fattoo iniezioni o interventi chirurgici!”, scrive la popstar e attrice, 51 anni, “attaccata” dopo aver postato un video in cui, mostrando il suo volto senza trucco, chiaro e luminoso come non mai, ha promosso uno dei nuovi prodotti per la cura della pelle della sua linea di bellezza. “Non perdete tempo a cercare di abbattere gli altri … siate positivi”, consiglia poi la sexy JLo. Che aggiunge: “Provate i miei prodotti JLo Beauty e sentitevi belli nella vostra pelle. Ecco un altro dei miei segreti di bellezza: provate a passare il vostro tempo essendo più gentili ed edificanti. QUesto vi manterrà ...

