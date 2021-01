Jennifer Lopez risponde agli hater: 'Botox no grazie, questa è la mia faccia!' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Botox? No, grazie. Jennifer Lopez lo ribadisce sui social rispondendo alle 'accuse' di alcuni suoi follower: 'LOL è solo la mia faccia !!! Per la 500 milionesima volta ... non ho mai fatto Botox o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021)? No,lo ribadisce sui socialndo alle 'accuse' di alcuni suoi follower: 'LOL è solo la mia faccia !!! Per la 500 milionesima volta ... non ho mai fattoo ...

