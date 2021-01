Iva Zanicchi, dopo il lutto il dramma più atroce (Di lunedì 18 gennaio 2021) Iva Zanicchi da Barbara D’Urso. Una confessione che parla di sofferenza e paura ma anche di rinascita insieme al suo compagno Iva Zanicchi nella domenica pomeriggio di ieri è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e come sempre ha spiazzato tutti. L’accoglienza per lei in studio è stata molto festosa con tanto di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ivada Barbara D’Urso. Una confessione che parla di sofferenza e paura ma anche di rinascita insieme al suo compagno Ivanella domenica pomeriggio di ieri è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e come sempre ha spiazzato tutti. L’accoglienza per lei in studio è stata molto festosa con tanto di L'articolo proviene da YesLife.it.

domenicalive : Iva Zanicchi e il marito Fausto a #DomenicaLive, dopo il #covid e più forti che mai ?? - matteosalvinimi : Iva Zanicchi: «Prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in Cin… - domenicalive : Guardate che sorpresona abbiamo preparato per Iva Zanicchi... #DomenicaLive - zazoomblog : Buon compleanno Iva Zanicchi Senad Lulic Riccardo Montolivo… - #compleanno #Zanicchi #Senad #Lulic… - infoitcultura : Iva Zanicchi: età, altezza, peso, ex marito, figlia, il compagno Fausto, dove vive, la politica -