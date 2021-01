Italiano: “Domani spazio a chi ha giocato meno, ma vogliamo fare bella figura” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano ha presentato la sfida di Coppa Italia di Domani contro la Roma: “Credo che queste siano partite in cui bisogna anche provare qualche alternativa per quanto riguarda gli uomini, dare minutaggio a chi ne ha bisogno. Metteremo una formazione competitiva al massimo, cercheremo di mettere queste componenti qua. Ci teniamo a ben figurare, ci sarà spazio per qualche ragazzo che ha giocato meno e cercheremo di dare filo da torcere ad una delle squadre più forti del campionato Italiano e sono convinto che la nostra mentalità di ormai sia quella, con chiunque andrà in campo cercherà di proporre e giocare con grande lucidità, arrivando al risultato tramite la prestazione: questo ormai dobbiamo sempre farlo”. Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzoha presentato la sfida di Coppa Italia dicontro la Roma: “Credo che queste siano partite in cui bisogna anche provare qualche alternativa per quanto riguarda gli uomini, dare minutaggio a chi ne ha bisogno. Metteremo una formazione competitiva al massimo, cercheremo di mettere queste componenti qua. Ci teniamo a benre, ci saràper qualche ragazzo che hae cercheremo di dare filo da torcere ad una delle squadre più forti del campionatoe sono convinto che la nostra mentalità di ormai sia quella, con chiunque andrà in campo cercherà di proporre e giocare con grande lucidità, arrivando al risultato tramite la prestazione: questo ormai dobbiamo sempre farlo”. Foto: sito ...

