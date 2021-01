Italia Viva fa marcia indietro? Scalfarotto: “Con un governo vero noi ci siamo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – “Se c’è da creare un governo migliore noi non abbiamo pregiudiziali sui nomi, figurarsi se mettiamo il veto su di lei”. Così Ivan Scalfarotto, deputato di Italia Viva e ormai ex sottosegretario agli Esteri, intervenendo alla Camera apre parzialmente a un rimpasto che terrebbe a galla pure il premier Giuseppe Conte. “Le abbiamo chiesto un governo migliore, lei si è messo subito a lavorare per un governo peggiore, per un’altra maggioranza. Ma è un governo peggiore con un’altra maggioranza perché sarà più povero aritmeticamente e politicamente, mancherà il motorino riformista che siamo stati noi”, tuona Scalfarotto. Scalfarotto: “Se c’è una visione noi ci siamo” Eppure il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – “Se c’è da creare unmigliore noi non abbiamo pregiudiziali sui nomi, figurarsi se mettiamo il veto su di lei”. Così Ivan, deputato die ormai ex sottosegretario agli Esteri, intervenendo alla Camera apre parzialmente a un rimpasto che terrebbe a galla pure il premier Giuseppe Conte. “Le abbiamo chiesto unmigliore, lei si è messo subito a lavorare per unpeggiore, per un’altra maggioranza. Ma è unpeggiore con un’altra maggioranza perché sarà più poaritmeticamente e politicamente, mancherà il motorino riformista chestati noi”, tuona: “Se c’è una visione noi ci” Eppure il ...

borghi_claudio : Sempre più in basso... È IN CORSO UNA TRATTATIVA SEGRETA DI CONTE CON FORZA ITALIA PER SOSTITUIRE ITALIA VIVA - borghi_claudio : Non capisco come Italia Viva possa astenersi dopo un discorso di questo tipo e non votare contro. #camera - lucatelese : Un’altra buona notizia. Anche Michela Rostan, di Italia viva, sdorando il suo destino da quello degli avventurieri,… - Marco1999Busa : RT @AlbertoBagnai: “Viva l’Italia” molto poco convincente. - Lella67811668 : RT @borghi_claudio: Non capisco come Italia Viva possa astenersi dopo un discorso di questo tipo e non votare contro. #camera -