Italia viva apre, "se c'è un governo migliore noi ci siamo" (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Se c'e' da creare un governo migliore non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, figuriamoci se mettiamo un veto su di lei che ha governato con la Lega poco prima di questo governo. Ma chiediamo di muoverci, di darci risposte, una visione e una strategia. Se questo c'è, noi ci siamo". L'ha detto Ivan Scalfarotto, deputato di Italia viva e sottosegretario agli Esteri che si è dimesso, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Conte. E ha ribadito: "Se ci sarà la possibilità di dare un governo vero a questo Paese,Iv non mancherà", sottolineando che il Conte bis è stato "un governo dei tempi ordinari, e' il suo limite". "Azione mediocre" "Il governo ha avuto una azione mediocre", ha lamentato Scalfaotto, "lo dicono ..."

