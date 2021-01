Italia in deflazione per l'ottavo mese consecutivo (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Italia ancora in deflazione. Secondo quanto rende noto l'Istat, a dicembre 2020 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% su base mensile e diminuisca dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente); la stima preliminare era -0,1%.In media, nel 2020 i prezzi al consumo registrano una diminuzione pari a -0,2% (da +0,6% del 2019). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'”inflazione di fondo”), i prezzi crescono dello 0,5% (come nel 2019) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (da +0,6% del 2019).L'inflazione rimane negativa per l'ottavo mese consecutivo, a causa dei prezzi dei Beni energetici (-7,7%, da -8,6% del mese precedente) il cui calo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –ancora in. Secondo quanto rende noto l'Istat, a dicembre 2020 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% su base mensile e diminuisca dello 0,2% su base annua (come nelprecedente); la stima preliminare era -0,1%.In media, nel 2020 i prezzi al consumo registrano una diminuzione pari a -0,2% (da +0,6% del 2019). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'”inflazione di fondo”), i prezzi crescono dello 0,5% (come nel 2019) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (da +0,6% del 2019).L'inflazione rimane negativa per l', a causa dei prezzi dei Beni energetici (-7,7%, da -8,6% delprecedente) il cui calo ...

