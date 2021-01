“Isola Dei Famosi 2021”: le ultime indiscrezioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuove indiscrezioni per il reality show Tanti i nomi dei presunti VIP che potrebbero sbarcare sulla nuova Isola Dei Famosi, in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, il prossimo marzo. Scopriamo chi, tra tutti, potrebbe “smuovere le acque” del reality show. Il mistero dell’Isola continua ad infittirsi e il fermento del pubblico oscilla tra la curiosità di rivedere la showgirl Ilary Blasi calcare, dopo mesi di stop, il palcoscenico del piccolo schermo e scoprire chi saranno i protagonisti del cast. Tra le nuove indiscrezioni, troviamo un volto noto al web che potrebbe essere un vero e proprio elemento di rottura in grado di movimentare le tranquille acque dell’Isola. Voci di corridoio, infatti, segnalano Marco Ferrero, in arte Iconize, come presunto concorrente ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuoveper il reality show Tanti i nomi dei presunti VIP che potrebbero sbarcare sulla nuovaDei, in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, il prossimo marzo. Scopriamo chi, tra tutti, potrebbe “smuovere le acque” del reality show. Il mistero dell’continua ad infittirsi e il fermento del pubblico oscilla tra la curiosità di rivedere la showgirl Ilary Blasi calcare, dopo mesi di stop, il palcoscenico del piccolo schermo e scoprire chi saranno i protagonisti del cast. Tra le nuove, troviamo un volto noto al web che potrebbe essere un vero e proprio elemento di rottura in grado di movimentare le tranquille acque dell’. Voci di corridoio, infatti, segnalano Marco Ferrero, in arte Iconize, come presunto concorrente ...

TurismoIrlanda : NEWS: Fare il guardiano di un'isola remota al largo della Wild Atlantic Way: riaperte le candidature per il lavoro… - Cinzy14377147 : @Faqworld Isola dei famosi - Alexander76NO : RT @carolinacnh_: auguri per aver compiuto l’isola dei lupi ?????? @Alexander76NO - MadeinItalysc : RT @ItalyforTourist: Isola di Procida Capitale italiana della cultura per il 2022, proclamata da una giuria dopo l'esame dei 10 progetti pr… - FrancescaUR1 : RT @ItalyforTourist: Isola di Procida Capitale italiana della cultura per il 2022, proclamata da una giuria dopo l'esame dei 10 progetti pr… -